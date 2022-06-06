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Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ Макеевки в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» опубликовали кадры последствий обстрела со стороны украинских военных населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах запечатлено почти полностью разрушенное помещение. Часть его крыши отсутствует, повсюду разбросаны осколки стекол, большая часть стен также рухнула под обстрелами, образовав завалы. В конце видео можно увидеть тело, накрытое покрывалом. Вероятно, это погибший в результате обстрела человек.

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2 июня украинские войска выпустили по Макеевке 20 снарядов калибром 155 мм. За день до этого при обстреле украинскими радикалами Макеевки погибла пятилетняя девочка.

29 мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели одного мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских военных Макеевки. Отмечается, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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