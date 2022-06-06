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Семьи погибших служащих Росгвардии в Донбассе и Сирии получат по 5 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Члены семей погибших в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии служащих Росгвардии получат по 5 млн рублей. Соответствующий указ подписал 6 июня президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«В случае гибели военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, ‹...› членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», — говорится в указе.

Соответствующая выплата положена и семьям, в которых вышеописанные военнослужащие умерли до истечения одного года со дня даты их увольнения с военной службы, наступившей из-за увечья или заболеваний, полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

25 мая Путин поручил правительству РФ увеличить выплаты российским военнослужащим, участвующим в специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

До этого, 30 апреля, глава российского государства подписал указ о предоставлении дополнительных социальных гарантий людям, командированным в Донбасс. Выплата в 5 млн рублей будет направлена семье в случае гибели военного. Кроме того, выплата в размере З млн рублей будет направлена лицам, получившим увечье в рамках спецоперации.

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