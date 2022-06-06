Милонов назвал цель введения одинаковых мундиров для госслужащих в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил переодеть госслужащих в универсальную форму. С введением универсальной формы сократится и неуместная демонстрация предметов роскоши — дорогих украшений или часов. Такое мнение парламентарий высказал в понедельник, 6 июня.

«Наверное, [введение формы нужно] для того чтобы госслужащие внешне более соответствовали духу госслужбы, чтобы мы не наблюдали отдельных расфуфыренных, разодетых в шикарную одежду, чтобы госслужащий и своей формой демонстрировал, что это человек, к которому всегда можно обратиться, что этот человек соответствует статусу госслужащего и своим поведением», — сказал Милонов в беседе с телеканалом «360».

Он напомнил, что в дореволюционное время и в советскую эпоху чиновники носили мундиры. У всех госслужащих был общий отличительный признак.

Депутат отметил, что на это не нужно тратить бюджетные деньги — раньше чиновники шили мундиры за свой счет, аналогичным образом нужно поступить и теперь.

«И самое-то главное, что самые стратегически важные госорганы сохранили форму. МИД, таможня, военные. У них у всех есть форма. Потому что это говорит о том, что человек на службе у государства и народа. И депутаты могли бы соответствовать этому высокому званию. Сами должны шить мундиры», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что к форме уже не наденешь неуместное колье за 5 млн или дорогие часы, пишет «Ридус».

Свое предложение о внедрении специальной универсальной формы (мундиров) для высокопоставленных госслужащих, депутатов региональных собраний, Госдумы России и Совета Федерации России Милонов направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, передает RT.

Ранее, 6 апреля, депутат заявил, что в России нужно вернуться к идее о сокращении рабочего дня с восьми до семи часов. Парламентарий считает, что таким образом увеличится производительность труда.