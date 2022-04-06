Милонов призвал сократить рабочий день в России до семи часов

В России нужно вернуться к идее о сокращении рабочего дня с восьми до семи часов. Такое мнение депутат Госдумы Виталий Милонов высказал в среду, 6 апреля.

Парламентарий считает, что таким образом увеличится производительность труда. Также Милонов частично поддержал идею вице-спикера нижней палаты парламента Владислава Даванко о 10 выходных в майские праздники в этом году.

Милонов заявил, что поддержал бы эту инициативу частично, поскольку не все россияне «зарабатывают на жизнь сажанием рассады укропа и высеиванием морквы». Он отметил, что та часть людей, которая видит для себя стабильность в том, чтобы запастись собственной сельхозпродукцией, должна иметь возможность с наименьшими потерями попросить выходные между 2 и 9 мая.

«Возможно, с каким-то коэффициентом за счет отпуска — один к двум как вариант. Но ведь большая часть людей по-другому занимается своими делами, и отпускать людей в вынужденный такой оплаченный отпуск, увеличивать нагрузку на работодателей — это нужно просто взвесить», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

При этом Милонов отметил, что при решении данного вопроса стоит учитывать, что сейчас российская экономика находится в сложном положении и трудно прогнозировать, какая ситуация будет к началу мая из-за грядущей волны санкций.

«Многим работодателем не из чего будет платить, а вот вернуться к гениальной идее про семичасовой рабочий день, которую я предложил, точно нужно, потому что производительность труда от семичасового рабочего дня повышается в отличие от восьмичасового», — заключил он.

Накануне зампредседателя Государственной думы РФ, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил увеличить количество праздничных майских дней в производственном календаре, передает НСН.

По словам парламентария, 10-дневные праздничные выходные в этом году в период с 1 по 10 мая помогут людям наладить снабжение продовольствием. Прежде всего предложение связано с огородниками, у которых будет больше времени, чтобы посадить овощи.

6 апреля член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала «Известиям» инициативу продлить майские выходные до 10 дней. По ее словам, такое предложение является несвоевременным, а в условиях экономических санкций — неуместным.

Согласно производственному календарю на 2022 год выходными днями значатся 30 апреля – 1 мая и 7−10 мая. Дни с 4 по 6 мая включительно отмечены как рабочие.