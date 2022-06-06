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Россияне рассказали о нелюбимых видах домашней работы

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, какие бытовые дела россияне не любят больше всего.

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Согласно результатам опроса, первое место антирейтинга заняла глажка — гладить белье не любят 24% респондентов, пишет сайт kp.ru. 19% опрошенных заявили, что не любят убираться, 11% опрошенных сообщили о том, что им не нравится мыть посуду, а 9% не любят готовить.

Закупать продукты не любят 3% опрошенных, стирать не любят 1%, пишет RT.

Глажку не любят чаще всего опрошенные старше 45 лет, мыть посуду — люди младше 34 лет.

Аналитики также выяснили, что в России намного чаще все домашние дела, кроме закупки продуктов, выполняют женщины. Между тем, исходя из данных опроса, за 10 лет мужчины стали чаще заниматься бытовыми делами, за исключением глажки, сообщает телеканал «Звезда».

Участие в опросе приняли 1.6 тыс. представителей экономически активного населения из всех регионов России.

2 июня сервис SuperJob составил рейтинг самых уважаемых профессий в России. Первое место заняли медицинские работники. Согласно данным сервиса, 30% россиян испытывают уважение к врачам, фельдшерам и медсестрам. 9% опрошенных сообщили, что прежде всего следует уважать работу учителей.

Помимо этого, также 9% респондентов высказали мнение, что уважение внушает профессия военного.

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