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Россияне назвали самые уважаемые профессии

Сервис SuperJob составил рейтинг самых уважаемых профессий в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В рейтинге самых уважаемых профессий в России первое место заняли медицинские работники. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

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Согласно данным сервиса, 30% россиян испытывают уважение к врачам, фельдшерам и медсестрам. 9% опрошенных сообщили, что прежде всего следует уважать работу учителей.

Помимо этого, также 9% респондентов высказали мнение, что уважение внушает профессия военного.

Как пишет RT, 4% респондентов назвали инженеров, 3% — сотрудников МЧС.

По 2% опрошенных ответили, что наиболее уважаемые профессии — это рабочие, руководители, шахтеры, шоферы, дворники и программисты.

Лидер рейтинга не изменился по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2012 году: россияне наибольшее уважение по-прежнему испытывают к врачам.

По словам специалистов, сегодня в качестве уважаемой профессии педагогов упоминают реже, а военнослужащих — в три раза чаще: девять лет назад этот показатель составлял 3%, а сейчас — 9%.

Участие в открытом опросе приняли 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех регионов России.

1 июня директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова обращение, в котором предложил сделать обучение по программам среднего специального образования в России бесплатным.

По его словам, в стране нет института, где можно было бы получить безусловно бесплатное первое профессиональное образование, сообщает сайт kp.ru.

Как пишет НСН, Орлов подчеркнул, что в некоторых учебных заведениях квота для обучения на безвозмездной основе ниже, чем квота платных мест. Эти учреждения готовят строителей и специалистов других технических специальностей, которых не хватает на рынке труда.

Инициативу прокомментировала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По ее мнению, делать учебные заведения бесплатными по всем специальностям нерационально.

«Мы должны его регулировать, исходя из запросов экономики нашей страны — в современных условиях перестраивающейся экономики России», — приводит слова Стенякиной телеканал «360».

12 мая вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов рассказал «Известиям» о дефицитных специальностях в системе здравоохранения РФ. По его словам, существует проблема с сервисным обслуживанием медицинской техники, поскольку недостаточное количество технических вузов готовит таких специалистов. По мнению эксперта, недостаток управленческих кадров для системы здравоохранения связан с тем, что эти специальности до сих пор не внесены в государственный классификатор профессий.

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