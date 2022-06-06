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Посольство США в России назвало Пушкина Иваном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Посольство США в России назвало поэта Александра Пушкина Иваном Сергеевичем. Пост с ошибкой был опубликован в Telegram-канале миссии.

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Публикация была посвящена 223-й годовщине со дня рождения литератора. «С Днем Рожденья, Иван Сергеевич!» — написало посольство.

Помимо этого, в сообщении было допущено несколько грамматических ошибок. В частности, было написано выражение «как никак» и слово «вообщем».

Позже имя поэта, который считается основоположником современного русского литературного языка, было исправлено на верное.

6 июня, в день рождения Пушкина, отмечается День русского языка. Этот праздник был учрежден ООН в 2010 году. С 2011-го он также празднуется в России.

В апреле на Украине было снесено несколько памятников Пушкину. Демонтажу подверглись монументы в Ужгороде, Тернополе и Мукачеве.

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