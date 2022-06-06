Российская система X-Compliance может заменить сервис Dow Jones

Российская система X-Compliance от «Интерфакса» может заменить отказавшийся работать с РФ американский сервис Risk & Compliance от Dow Jones и предоставлять отечественным банкам данные о действующих в мире санкционных списках физлиц и компаний. Об этом рассказал «Известиям» доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук в понедельник, 6 июня.

Ранее в этот же день РБК со ссылкой на источники в двух банках, не находящихся под санкциями, сообщил, что Risk & Compliance от Dow Jones, который предоставляет комплаенс-информацию, уведомил российские банки о прекращении сотрудничества.

Подобные сведения предоставляют компании Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance). Refinitiv 8 марта объявила о прекращении работы с российскими клиентами. В Refinitiv, Dow Jones и LexisNexis не ответили на запросы газеты.

«Настало время интенсифицировать работу по пополнению баз данных по введенным санкционным спискам и переходить на массовое использование российской системы X-Compliance. Источником информации будут официальные издания США и стран ЕС, бюллетени и журналы, ранее имевшиеся базы данных. Работа предстоит большая, но ничего сложного в ее организации и последующей эксплуатации подобной системы нет. Наши юристы, аудиторы и айтишники справятся», — считает Корнейчук.

Он не исключил, что эту работу может возглавить какое-то подразделение Банка России.

По словам доцента, Dow Jones представляет собой крупнейшую базу данных о введенных санкциях против государственных структур, частных компаний и физических лиц, в отношении которых США и страны Евросоюза ввели санкции.

Эксперт рассказал, что государственные и коммерческие банки, некредитные организации обязаны проверять любые трансакции в пользу лиц, являющимися сторонами сделки при осуществлении финансовых трансакций, связанных с проведением денежных расчетов в пользу участников сделки, и на основании этой информации рассчитывать соответствующие риски.

Опираясь на проведенные расчеты, комплаенс-контроль банка решает, открывать ли счет клиенту, проводить ли ту или иную операцию либо блокировать ее. Если выяснится, что расчеты проведены в пользу лица, находящегося под санкциями, банк либо небанковскую организацию могут оштрафовать на сумму, величина которой может быть столь высока, что это может привести к отзыву лицензии и банкротству.

«Принципы организации сервиса, организация баз данных аналогичны построению системы противодействия легализации доходов и финансирования терроризма, которая успешно организована и функционирует в каждой кредитной и некредитной организации, компаниях фондового рынка, российских рыночных бизнес-структурах под руководством Росфинмониторинга. Финансовая разведка за два десятилетия работы вывела Россию в число передовых стран по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированию терроризма», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что следует использовать этот опыт для создания аналога подобного сервиса в России.

2 июня страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, он предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банка. 1 марта постпреды стран ЕС договорились отключить от SWIFT ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк и ВЭБ.РФ.