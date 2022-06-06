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В Подмосковье дети обокрали «Детский мир»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Вечером в субботу, 4 июня, в подмосковном городе Дмитров несовершеннолетние обокрали «Детский мир». Об этом 6 июня сообщили в полиции Московской области.

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Инцидент произошел в торговом центре, расположенном по адресу улица Загорская, дом 22.

«Двое несовершеннолетних открыли окно в магазине «Детский мир» и выкидывали игрушки, с улицы их ловил третий мальчик», — отметила инспектор по делам несовершеннолетних.

Одного из злоумышленников удалось задержать, двое с места кражи убежали.

В начале мая в Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении дорогостоящей электрической зубной щетки и косметического крема. Инцидент произошел в одной из аптек на улице Маросейка в центре российской столицы.

Несмотря на требования охранника вернуть имущество, мужчинам удалось скрыться с похищенным, но их поймали полицейские. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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