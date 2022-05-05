В Москве поймали похитителей зубной щетки

В Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении дорогостоящей электрической зубной щетки и косметического крема. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел в одной из аптек на улице Маросейка. Злоумышленники спрятали под одеждой щетку и крем, но это заметили сотрудники магазина. Несмотря на требования охранника вернуть имущество, мужчинам удалось скрыться с похищенным.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на одной из станций метро задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих 27 и 28 лет, которые ранее были судимы. Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

21 апреля сообщалось, что мужчина совершил вооруженный грабеж ради пива и курицы в Кировском районе Санкт-Петербурга. Администратор магазина рассказала, что злоумышленник украл две бутылки пива и курицу. При себе у него был нож, остановить его не удалось, с места преступления он скрылся.