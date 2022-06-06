Посол США в России высоко оценил работу Набиуллиной по укреплению рубля

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела великолепную работу по временному укреплению рубля. Об этом 6 июня заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан.

«Председатель Центрального банка — исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному», — цитирует дипломата ТАСС.

Как подчеркнул Салливан, курс российского рубля в результате работы регулятора вырос.

Однако, по мнению американского посла, со временем влияние санкций и мер экспортного контроля значительно возрастет и станет ощутимей.

Также он напомнил, что на выстраивание торговых отношений США и России ушли десятилетия, но теперь на восстановление сотрудничества, по его мнению, уйдут годы.

«Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», — подчеркнул дипломат.

Ранее в понедельник финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский напомнил, что после того как три-четыре месяца назад доллар достигал отметки 120–140 рублей, не так давно произошло резкое падение американской нацвалюты по отношению к российской вплоть до 56 рублей. По его словам, есть причины для активной стабилизации рубля уже этим летом: примерный диапазон составляет от 55 до 65 рублей за доллар.

Кроме того, уже с сентября российская нацвалюта начнет активно ослабевать, даже если новые санкции не будут вводиться, предположил он.