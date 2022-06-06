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Глава отдела полиции погиб в ДТП под Астраханью

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Начальник городского отдела полиции скончался в ДТП под Астраханью. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло 5 июня в Володарском районе на автотрассе Астрахань–Марфино. Предварительно установлено, что 83-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 («Волга») не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю Opel Astra, уточняет Life.ru. Иномарка, пытаясь избежать аварии, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с полицейской машиной Lada Vesta, сообщает телеканал «360».

За рулем Lada Vesta находился начальник отдела полиции № 1 УМВД России по Астрахани. От полученных травм он скончался на месте. Водителя автомобиля Opel Astra вместе с тремя пассажирами 2004 года рождения с различными травмами доставили в больницу, пишет «Федеральное агентство новостей». Также в медучреждение доставили пассажира Lada, сообщает телеканал «Звезда».

Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. По факту гибели сотрудника органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей проводится служебная проверка.

В апреле житель Симферополя протаранил полицейскую машину в центре города, в которой находились оперативники. В результате ДТП один полицейский пострадал.

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