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Полицейский пострадал при ДТП в центре Симферополя

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Житель Симферополя протаранил полицейскую машину в центре города, в которой находились оперативники. В результате ДТП один полицейский пострадал, сообщает в среду, 20 апреля, агентство «Крыминформ».

Мужчина на BMW Х5 намеренно перегородил проезд служебному автомобилю, чтобы воспрепятствовать проведению следственных действий в отношении его брата. Нарушитель высказывал угрозы и оскорбления оперативникам, после чего вернулся за руль и на скорости врезался в полицейскую машину.

«Одному из оперативников было причинено повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы, опасное для жизни и здоровья», — сказала официальный представитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Как уточнили в ведомстве, 37-летний житель Симферополя задержан. Следствие готовится выйти в Киевский районный суд города с ходатайством об избрании меры пресечения. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев.

Днем ранее женщина и двое детей пострадали в ДТП с грузовиком в Уссурийске.

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