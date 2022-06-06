В Казахстане объявили предварительные результаты референдума

Референдум в Казахстане можно считать состоявшимся, об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии республики. ЦИК объявила предварительные данные. Согласно им, поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей, передает телеканал «Известия». Явка превысила 70%. Сообщается, что процесс волеизъявления прошел без нарушений. В соответствии с изменениями в Основной закон государства сокращаются полномочия президента, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, а также укрепляется правозащитная сфера. Помимо этого, воссоздается Конституционный суд, окончательно отменяется смертная казнь и исключаются положения о статусе первого президента республики.

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