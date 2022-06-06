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Стали известны исполнители главных ролей фильма «Майор Гром: Трудное детство»

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Фото: Bad Decisions Productions
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Исполнителем главной роли приквела «Майор Гром: Трудное детство» станет Кай Гетц («Скажи ей»). Он сыграет Игоря Грома в детстве. Его отца, который научит будущего героя думать на несколько ходов вперед, — Сергей Марин («Душегубы»), сообщили «Известиям» кинокомпания BUBBLE Studios и «Кинопоиск».

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«Был обширный кастинг, особенно на роли Игоря и Константина Громов —
отсмотрели человек 15-20 точно. Наш актерский состав и герои, которых они сыграют, не просто вернутся в прошлое — мы расскажем про жизнь персонажей и то, что будет характеризовать их в дальнейшем. Как появилась фишка с продумыванием на несколько ходов вперед, почему Гром любит шаверму, откуда у него друг-информатор среди питерских банд», — рассказал продюсер и сценарист фильма Артем Габрелянов.

По словам исполнителя роли отца Игоря Грома — Сергея Марина, «Трудное детство» — это не просто предыстория «Майора Грома», это рассказ о
взаимоотношениях отцов и детей, о становлении и взрослении, о дружбе, о принятии и любви.

«У моего персонажа есть качество, которое я разделяю: стремление делать свою работу предельно честно. В этой роли мне вместе с командой фильма довелось рассказать, в кого Игорь Гром вырастет таким идеалистом и откуда у него стремление сделать мир лучше», — поделился он.

События «Трудного детства» происходят за 20 лет до сюжета «Чумного доктора». Игорь Гром тогда был обычным школьником, смотрел фильм «Терминатор» и пропадал на улице с другом Игнатом. А его отец сутками гонялся за преступниками.

«Маленький Игорь Гром — скромный, не всегда уверенный в себе, но постоянно чем-то рискующий парень. Перед съемками я смотрел «Чумного доктора» и приглядывался к Игорю: каким он стал во взрослом возрасте, как он выражает свои эмоции, какие у него есть фишки и манеры. В «Трудном детстве» мы увидим, как сформировался тот Игорь Гром и какими были его отношения с отцом, как он пытался быть ближе к нему, как ему это никак не удавалось из-за папиной работы, и как даже одно слово может нарушить шаткое равновесие между ними», — приоткрыл сюжетную тайну исполнитель роли Игоря Грома в детстве Кай Гетц.

Вместе с Гетцем и Мариным в фильме также сыграют Алексей Ведерников (молодой Федор Прокопенко), Владимир Яганов (Игнат, друг Игоря), Даниил Воробьев (Юрий Смирнов, коллега Грома и Прокопенко).

Режиссером картины останется Олег Трофим, который работал над фильмом «Майор Гром: Чумной доктор». Съемки приквела «Майор Гром: Трудное детство» проходили весной в Санкт-Петербурге. Премьера запланирована на начало 2023 года только на «Кинопоиске».

Полнометражный фильм «Майор Гром: Чумной доктор» — проект «Кинопоиска» и BUBBLE Studios, вышедший в прокат в апреле 2021 года. 9 июля картина возглавила мировой рейтинг Netflix.

Главную роль в картине исполнил Тихон Жизневский, который рассказал в интервью «Известиям», как относится к своему герою Грому.

Картина основана на одноименной серии комиксов российского издательства Bubble. В центре сюжета — санкт-петербургский сыщик Игорь Гром, который пытается остановить преступника по кличке Чумной Доктор: злодей, в костюм которого встроен огнемет, осуществляет самосуд над коррупционерами города.

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