«Известия» показали работу полевых ремонтных подразделений в Донбассе

В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие ремонтных подразделений проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения. Кадры из полевого пункта ремонта и восстановления техники передал в понедельник, 6 июня, корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«На данном объекте был неисправен двигатель и бортовые коробки передач. Сейчас заканчиваем ремонт с этой машиной, устанавливаем бортовую коробку передач. И машина выйдет в строй дальше вести боевые действия. По большому счету техника очень надежная и выполняет свои функциональные обязанности», — рассказал заместитель командира ремонтно-восстановительного подразделения Алексей.

Военнослужащие ремонтных подразделений проводят регламентные работы по восстановлению колесной и гусеничной техники круглосуточно – в три смены при любой погоде. В первую очередь ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевой задачи и то, что может быть отремонтировано в кратчайший срок.

В полевых условиях военнослужащие ремонтных подразделений могут проводить восстановительные работы любой сложности благодаря современным машинам технического обслуживания и ремонта, а также высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений.

2 июня корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин показал, как на Донбассе восстанавливают машины начиная с военных грузовых автомобилей, заканчивая тяжелой грузовой техникой. Поврежденную технику привозят с первой линии фронта.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».