Против иностранных автопроизводителей подали иски

В конце марта «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила иски о защите прав неопределенного круга потребителей против крупнейших автоконцернов, в числе которых Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Toyota Motor, узнали «Известия».

Речь идет о претензиях к отечественным юридическим лицам — импортерам продукции и запчастей к ней. Первое рассмотрение одного из дел уже началось — в отношении Toyota. Иск подан к ООО «Тойота Мотор». Об этом «Известиям» рассказал глава организации Олег Павлов. Он добавил, что Роспотребнадзор подтвердил готовность участвовать в разбирательствах.

В службе «Известиям» сказали, что Роспотребнадзор действительно реализовал свое право вступить в судебные процессы как госорган, который дает заключение по делу для защиты прав потребителей. Об этом служба письменно уведомила суды и стороны по гражданским делам. Истец и ответчики направили запросы в Роспотребнадзор.

«Основное требование — прекратить исполнение санкций и возобновить поставки всей номенклатуры продукции. Например, в исковом заявлении общественная организация указывает, что ООО «Тойота Мотор» незаконно прекратила поставки автомобилей, запасных частей и деталей. В итоге потребители лишились возможности реализовать свое право на безвозмездное устранение производственных недостатков, замену автомобиля, а также на его техническое обслуживание и ремонт», — объяснил пояснил Олег Павлов.

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«Водительское право: против GM, Mercedes, Volkswagen и Toyota подали иски»