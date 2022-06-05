Карта спецоперации на Украине 5 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 5 июня можно в материале «Известий».

Из информации Минобороны РФ на 5 июня следует, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией были уничтожены три пункта управления, 65 районов сосредоточения живой силы и военной техники и три склада боеприпасов. Как сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, всего в результате ударов авиации уничтожено более 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей, а также цистерны с топливом и два склада боеприпасов. Кроме того, в ходе воздушного боя в районе Славянска (ДНР) был сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о том, что в период с утра 4 по утро 5 июня войска Вооруженных формирований Украины (ВФУ) 62 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 641 единицу боеприпасов. В результате погибли пятеро, еще 24 ранены.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».