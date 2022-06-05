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Тяжеловес Волков нокаутом победил Розенстрайка в турнире UFC

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Российский тяжеловес Александр Волков нокаутировал в первом раунде суринамца Жаирзиньо Розенстрайка и выиграл турнир UFC Vegas 56, который состоялся в ночь на воскресенье, 5 июня в Лас-Вегасе (США).

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Поединок Волкова и Розенстрайка был главным на турнире, и россиянину удалось порадовать зрителей стремительной победой.

Он победил техническим нокаутом в первом раунде. Судья остановил бой, когда у Розенстрайка вылетела капа, пишет «Спорт-Экспресс».

У 33-летнего Волкова за 45 боев в ММА — 35 побед и 10 поражений. У 34-летнего Розенстрайка — 12 побед и четыре поражения.

В марте Александр Волков уступил британцу Тому Аспиналлу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он покинул ринг в первом же раунде после того, как Аспиналл применил болевой прием и вынудил оппонента сдаться.

В октябре 2021 года в Абу-Даби Волков провел успешный бой с поляком Марчином Тыбурой. Россиянин одержал победу несмотря на то, что не сумел отправить соперника в нокаут.

Накануне боя он заявлял, что счастлив подраться с таким соперником, как Тыбура, и назвал его одним из лучших рестлеров в дивизионе.

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