Тяжеловес Волков нокаутом победил Розенстрайка в турнире UFC

Российский тяжеловес Александр Волков нокаутировал в первом раунде суринамца Жаирзиньо Розенстрайка и выиграл турнир UFC Vegas 56, который состоялся в ночь на воскресенье, 5 июня в Лас-Вегасе (США).

Поединок Волкова и Розенстрайка был главным на турнире, и россиянину удалось порадовать зрителей стремительной победой.

Он победил техническим нокаутом в первом раунде. Судья остановил бой, когда у Розенстрайка вылетела капа, пишет «Спорт-Экспресс».

У 33-летнего Волкова за 45 боев в ММА — 35 побед и 10 поражений. У 34-летнего Розенстрайка — 12 побед и четыре поражения.

В марте Александр Волков уступил британцу Тому Аспиналлу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он покинул ринг в первом же раунде после того, как Аспиналл применил болевой прием и вынудил оппонента сдаться.

В октябре 2021 года в Абу-Даби Волков провел успешный бой с поляком Марчином Тыбурой. Россиянин одержал победу несмотря на то, что не сумел отправить соперника в нокаут.

Накануне боя он заявлял, что счастлив подраться с таким соперником, как Тыбура, и назвал его одним из лучших рестлеров в дивизионе.