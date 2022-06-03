Карьерный вопрос: сможет ли Волков включится в титульную гонку в UFC

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 207, где в главном поединке вечера сойдутся топовые тяжеловесы промоушена, российский боец Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенстрайк. Волков занимает 7-е место в рейтинге дивизиона, Розенструйк расположился строчкой ниже. Оба бойца проиграли свой последние бои, поэтому очное противостояние обещает быть очень жестким. Для россиянина это, возможно, последняя возможность реанимировать свою карьеру и включиться в титульную гонку.

Неудобный соперник

Еще год назад Александр Волков был близок к титульному бою в UFC, но проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану. Дело было в июне. В октябре Волков одержал довольно невзрачную победу над Марчином Тыбурой, а в апреле 2022-го потерпел сокрушительное поражение от Тома Аспиналла. Был момент, когда Волков отправил Аспиналла в нокдаун, но в целом в стойке он смотрелся хуже, а в партере англичанин его растерзал и победил в первом раунде болевым приемом на руку.

Тяжелое поражение, но Волков не стал брать длинную паузу — уже в ночь на 5 июня он подерется с Жаирзиньо Розенструйком на турнире UFC Fight Night 207. Соперником суринамца должен был стать Тыбура, но поляк снялся с боя, и Волкову предложили выйти на замену. Александр согласился. Жаиржиньо также проиграл свой последний бой, уступив осенью 2021 года Кертису Блейдсу.

Суринамец выступает в промоушене с 2019 года и его путь чем-то напоминает дорогу Александра Волкова в UFC. Жаирзиньо тоже начал с четырех побед подряд, но в 2020 году, после жесткого нокаута от Нганну на 20-ой секунде первого раунда стал чередовать победы и поражения (в последних пяти поединках уступил трижды).

При этом называть Розенструйка удобным соперником для Волкова никак нельзя. Александр некомфортно себя чувствует, когда противник давит, бежит вперед, чтобы отправить в нокаут (яркий пример — проигранный бой с Дерриком Льюисом), а Розенструйк — именно такой. Но Волков, само собой, рассчитывает на досрочную победу.

— Я в курсе, что Розенструйк топовый ударник, но я гораздо техничнее его, поэтому рассчитываю победить досрочно. Я буду бить не только руками, но и ногами, так что посмотрим, — сказал москвич на медиа-дне UFC Fight Night 207.

Без виз

Волков изменил подготовку к бою. Если раньше он большую часть тренировок проводил в Москве, то перед поединком с Розенструйком на месяц уехал в Кисловодск. Подробности «Известиям» рассказал тренер бойца Тарас Кияшко.

— После боя в Лондоне мы планировали сделать небольшой сбор в Кисловодске, поехать туда с семьями, подышать горным воздухом, покачаться — чтобы не было большого перерыва перед следующим лагерем, и просто хорошо провести время, — отметил он. — Но так получилось, что перед самым отъездом в Кисловодск поступило предложение от UFC. Они сильно попросили, чтобы Александр принял вызов на бой с Розенструйком. В итоге сборы, которые должны были пройти в легком режиме, превратились в полноценные. Мы выехали в Кисловодск и три недели провели там. Потом неделю — в Москве. А в конце мая Александр улетел в Лос-Анджелес.

Помимо Кияшко, в тренерском штабе Волкова были Максим Дедик (чемпион мира (IFK), серебряный призер чемпионата мира (IKO), чемпион Европы (IFK) и многократный чемпион России), тренер по боксу Владимир Турченко и тренер по физподготовке Василий Волков. Александр спарринговал с Амиром Алиакбари, Исламом Каримовым, Максимом Гришиным и Никитой Крыловым.

— Думаю, на сборе в Кисловодске Александр более чем вышел из зоны комфорта, — продолжил Тарас Кияшко. — Мало того что он на коротком уведомлении, так он еще и полетел в США один. Если Александр хочет драться, настроен на бой, то прекрасно проводит поединки и показывает прекрасные результаты. Если человек уверен в себе и готов, то почему бы и не принять бой на коротком уведомлении? Понятно, что Розенстрайк однозначно опасный противник. Силен в стойке, не дает себя бороть. Но его можно переиграть , что показал, например, Ган.

Тренеры Волкова не смогли полететь в США из-за отсутствия виз. Соответственно, поменяется и его состав секундантов. Угловыми будут Кенни Джонсон из зала Black House и Тики Госн (10-8 в ММА, выступал в UFC, WEC и Strikeforce, менеджер Ти Джея Диллашоу), сообщил Тарас Кияшко.

— Тики — тренер Чейка Конго и многих ребят из UFC, близкий друг Даны Уайта (президент UFC, — «Известия»). В прошлом он сам выступал в этом промоушене. Именно Тики помогал Александру в ударной технике, когда у меня не получилось из-за визы полететь на первые два боя Саши в Bellator в 2012 году, — подчеркнул тренер.

На счету Волкову восемь побед и четыре поражения в UFC. У соперника 12 побед и три поражения. Российский боец выступает в UFC с 2016 года, а суринамец дебютировал в 2019-м и выиграл четыре поединка подряд (все — нокаутами). Успешная серия Жаирзиньо (это имя он получил в честь лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 1970 года) прервалась в мае 2020-го, когда уже на 20-й секунде упал в нокаут в бою с Франсисом Нгану. Затем Розенструйк нокаутировал Джуниора дос Сантоса и Аугусто Саки и проиграл решениями Сирилу Гану и Кертису Блейдсу.