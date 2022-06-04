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Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 30 украинских военных за сутки

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За период с 3 по 4 июня 10:30 совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России были уничтожены два бронетранспортера (БМП-2) и до 30 человек личного состава. Об этом сообщили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

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«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две бмп-2 и до тридцати человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе н.п. Водяное», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за указанный период Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили свыше 460 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня «Град» 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм минометов. Националисты обстреляли районы 13 населенных пунктов ДНР, в результате чего один мирный житель погиб, а еще 14 получили ранения различной степени тяжести.

Военные ВСУ повредили 60 жилых домов, 11 транспортных средств и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Накануне, 3 июня, сообщалось об уничтожении за сутки свыше 360 националистов в результате ударов российской авиации. По словам официального представителя Минобороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова, высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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