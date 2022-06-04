Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 30 украинских военных за сутки

Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию ЕС. Спецоперация на Украине, 4 июня — трансляция

Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»