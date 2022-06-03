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Российская авиация уничтожила 360 националистов за сутки в ходе спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В результате ударов российской авиации за сутки было уничтожено более 360 националистов. Об этом 3 июня на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Также Воздушно-космическими силами РФ нейтрализованы 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в находящемся под контролем Киева Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР).

Поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, добавил Конашенков.

Помимо этого, в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3376 единиц специальной военной автомобильной техники», — отметил представитель Минобороны РФ.

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