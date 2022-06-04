Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52

Министерство обороны РФ в субботу, 4 июня, опубликовало видеозапись боевой работы ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов ВСУ.

«Авиационные удары наносились управляемым и неуправляемым ракетным вооружением», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там также указали на то, что в результате проведения маневра уничтожили танк, бронетранспортер и вооружение на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны ранее рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника. Кроме того, они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

Экипаж проводит полеты на предельно малых высотах — от 5 метров. Высокая маневренность и сравнительно небольшие габариты позволяют «Аллигаторам» успешно работать на любой местности, незаметно приближаясь к вражеским позициям.

5 мая ведомство представило кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время. Отмечается, что в результате вылета были уничтожены пункт управления подразделения украинских националистов, а также несколько единиц бронетехники.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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