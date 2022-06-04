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Юрист Старожильцева сообщила о дополнительных выплатах для ряда категорий граждан

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Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева в субботу, 4 июня, объяснила, какие категории населения России имеют право на дополнительную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).

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По ее словам, к таковым относятся инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.

Кроме того, уточнила эксперт, на ЕДВ могут рассчитывать не только российские граждане, но и иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России и относящиеся к федеральным льготным категориям.

Старожильцева пояснила, что ежемесячные выплаты носят социальный и профессиональный характер. К социальным относят, в частности, ЕДВ, предусмотренные для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста.

«Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие — тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — сообщила она в интервью «Прайм».

Зампредседателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Виктория Шакина при этом добавила, что автоматическое начисление ЕДВ получают только те, кто получает пенсию по инвалидности, а все остальные должны обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России (ПФР) или Многофункциональные центры (МФЦ).

С 1 апреля в РФ вступили в силу новые правила получения социальных выплат и льгот, а также прошла индексация пенсий. Россияне могут получать ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Соответствующий указ подписал накануне российский лидер Владимир Путин. Также выплаты предусматриваются для семей, где воспитываются дети от трех до семи лет.

18 марта «Известия» со ссылкой на документ кабмина сообщали, что правительство намерено направить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей. Две трети указанных средств (363 млрд рублей) пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. А на поддержку рынка труда в общей сложности планируют направить 173 млрд рублей.

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