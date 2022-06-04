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CNN узнал о переговорах США, ЕС и Британии об условиях прекращения огня на Украине

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США вместе со странами Евросоюза и Великобританией ведут консультации по выработке возможных условий мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом 3 июня сообщил канал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Предметом разговора между странами стали возможные варианты предложений во время переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. При формулировании своей позиции страны Запада намерены придерживаться нескольких пунктов, инициированных Италией: переговоры с Россией по статусу Крыма и Донбасса, предоставление гарантий безопасности Киеву и нейтральный статус Украины.

При этом сама Украина участия в консультациях не принимает, что противоречит принципу, выдвинутому США, «ничего об Украине без Украины». Прямого влияния на действия Киева Вашингтон тоже не оказывает, позволяя самостоятельно выстраивать диалог с Кремлем, отмечает канал.

Также среди западных стран существуют разногласия по вопросу проведения переговоров. Так, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд поддержала пункты обсуждения мирного урегулирования, предложенные Италией, однако источники канала сообщили, что на самом деле Белый дом не поддерживает инициативу Рима.

Уточняется, что в самих США происходящие на Украине и в Донбассе события оцениваются как бесперспективные для проведения переговоров о перемирии, однако в таком случае другим вариантом остается затягивание конфликта и нарастание проблем в мировой экономике, добавляет «Газета.Ru».

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе фактически были приостановлены украинской стороной, и объяснил такое поведение киевских властей давлением со стороны кураторов с Запада.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что переговоры РФ с Украиной возможны только при соблюдении российских условий и их неизменности. Матвиенко заметила, что Россия заявила о своей готовности продолжать переговоры на своих условиях.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

С начала спецоперации по защите Донбасса стороны провели четыре очные встречи. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.​​​​​​

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