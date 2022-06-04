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Bloomberg раскрыло обновленные пункты стратегии безопасности США из-за спецоперации РФ

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Российская спецоперация по защите Донбасса вынуждает администрацию президента США Джо Байдена серьезно пересмотреть готовящуюся новую версию стратегии национальной безопасности. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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По их информации, более ранние варианты документа, который всё еще находится в стадии доработки, показывают, как меняются приоритеты США в ответ на спецоперацию и растущее партнерство между Пекином и Москвой.

Отмечается, что новый вариант стратегии власти США планировали еще в январе, однако рост напряженности вокруг Украины заставил их пересмотреть планы. Пока сроки публикации всё еще не определены и, как добавил источник агентства, в проект еще могут внести изменения.

В новой стратегии помимо роли Азии в интересах национальной безопасности США подчеркивается в том числе важность Европы, что является отходом от более ранней версии, в которой больше внимания уделялось Китаю. При этом в тексте утверждается, что события в Европе и Азии неразрывно связаны между собой.

Стратегия национальной безопасности, подготовленная каждой администрацией со времен президентства Рональда Рейгана, представляет приоритеты и цели Белого дома по вопросам внешней политики. Она помогает американским законодателем грамотно расставить приоритеты по важным государственным вопросам, в том числе финансовым.

Ранее, 6 мая, первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что американские власти в соответствии с новой редакцией стратегии национальной обороны продолжат считать основным стратегическим соперником Китай. При этом, по ее словам, Вашингтон в полной мере учитывает угрозу со стороны России в Европе и за ее пределами.

В тексте стратегии национальной безопасности на 2022 год, подготовленной министерством обороны США, Китай также назван основным конкурентом и вызовом для Вашингтона.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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