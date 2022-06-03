«Аэрофлот» вывезет пассажиров из Коломбо 4 и 5 июня

Пассажиры компании «Аэрофлот», находящиеся в Коломбо с билетами на обратные рейсы в Москву от 2, 4 и 5 июня, будут вывезены со Шри-Ланки 4 и 5 июня. Об этом сообщила авиакомпания на официальном сайте.

«Аэрофлот» приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — говорится в сообщении.

Компания заверила, что остальные пассажиры, которые планируют уехать из Коломбо позже 5 июня, также будут доставлены в Москву в запланированные или близлежащие даты.

«Аэрофлот» занимается вопросом организации перевозки пассажиров из Коломбо, имеющих оформленные билеты на последующие даты. Убедительно просим пассажиров спокойно продолжать свой отдых, по факту принятых решений авиакомпания дополнительно проинформирует через контакт-центр и автоматизированную систему оповещений», — сказано в заявлении.

Ранее в этот же день стало известно, что самолету «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку. Такое решение принял Высокий коммерческий суд крупнейшего в стране города — Коломбо. Судебный запрет был вынесен после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. Он действует до 16 июня.

Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву утром 2 июня по местному времени. Как отмечалось, застрявшие пассажиры будут вывезены в Россию другими рейсами.

МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки в связи с задержанием самолета компании «Аэрофлот». Ведомство призвало Шри-Ланку в сжатые сроки урегулировать проблему.