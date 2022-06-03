Австралийский миллиардер вступил в конфликт с Илоном Маском

Желание гендиректора Tesla Илона Маска вернуть сотрудников в офис спровоцировало конфликт с австралийским миллиардером, соучредителем и согендиректором Atlassian Скоттом Фаркуаром. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила The Guardian.

Накануне Фаркуар написал в Twitter, что требование Маска вернуть сотрудников в офис минимум на 40 часов в неделю «похоже на что-то из 1950-х годов», а предоставление людям возможности выбирать, где и как они хотят работать, было и является успешной стратегией Atlassian.

Также австралиец разместил ссылку на страницу своей компании, посвященную карьере, и спросил, не заинтересованы ли в вакансиях сотрудники Tesla.

«Приведенный выше набор твитов показывает, почему рецессии выполняют жизненно важную функцию очищения экономики», — прокомментировал Маск заявления Фаркуара.

В ответ соучредитель Atlassian заявил, что хотя компания и была основана в период рецессии, она находится только в начале своего пути.

Теперь на странице сайта Atlassian с вакансиями закреплено сообщение: «Добро пожаловать, друзья Tesla, мы — Atlassian, и мы работаем где угодно. Подайте заявку прямо сейчас».

Ранее, 1 июня, Илон Маск призвал увольняться сотрудников, не желающих работать в офисе «минимум 40 часов в неделю».