Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Сенегала заявил о готовности РФ содействовать экспорту зерна
Общество
В России появился национальный экологический фонд
Мир
В ЛНР временно заблокировали доступ к Viber
Мир
Экологи заявили об увеличении выбросов парниковых газов из-за санкций ЕС
Общество
Сильный ветер повалил 17 деревьев в Москве
Экономика
Цены на жилье в России рекордно снизились
Мир
В Киеве призвали НАТО признать Украину членом альянса де-факто
Мир
Экстренные службы Херсона перейдут на российский телефонный код
Мир
МИД РФ включил 41 гражданина Канады в стоп-лист
Экономика
Росавиация выделит 20 авиакомпаниям субсидии на возврат денег за отмененные рейсы
Авто
Упрощенным автомобилям из России будет запрещен въезд в Европу

Австралийский миллиардер вступил в конфликт с Илоном Маском

0
Фото: Atlassian
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Желание гендиректора Tesla Илона Маска вернуть сотрудников в офис спровоцировало конфликт с австралийским миллиардером, соучредителем и согендиректором Atlassian Скоттом Фаркуаром. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила The Guardian.

Маск атакует: насколько прогнозы бизнесмена близки к реальности
Некоторым планам основателя компаний SpaceX и Tesla не суждено сбыться в ближайшие сотни лет, считают эксперты

Накануне Фаркуар написал в Twitter, что требование Маска вернуть сотрудников в офис минимум на 40 часов в неделю «похоже на что-то из 1950-х годов», а предоставление людям возможности выбирать, где и как они хотят работать, было и является успешной стратегией Atlassian.

Также австралиец разместил ссылку на страницу своей компании, посвященную карьере, и спросил, не заинтересованы ли в вакансиях сотрудники Tesla.

«Приведенный выше набор твитов показывает, почему рецессии выполняют жизненно важную функцию очищения экономики», — прокомментировал Маск заявления Фаркуара.

В ответ соучредитель Atlassian заявил, что хотя компания и была основана в период рецессии, она находится только в начале своего пути.

Теперь на странице сайта Atlassian с вакансиями закреплено сообщение: «Добро пожаловать, друзья Tesla, мы — Atlassian, и мы работаем где угодно. Подайте заявку прямо сейчас».

Ранее, 1 июня, Илон Маск призвал увольняться сотрудников, не желающих работать в офисе «минимум 40 часов в неделю».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022