Власти Луганской Народной Республики приняли решение временно ограничить доступ к сервису обмена сообщениями Viber из-за использования мессенджера украинскими боевиками в военных целях. Об этом сообщил в пятницу, 3 июня, министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Олег Фетисов.

«Мессенджер Viber заблокирован как часть военной инфраструктуры врага. Постановлением правительства с 3 июня временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber», — цитирует Фетисова Telegram-канал правительства ЛНР.

Министр пояснил, что решение стало вынужденным ответом на участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры ВСУ. С его помощью украинские военные получают данные о геолокации и нахождении как военной, так и гражданской инфраструктуры. Эти данные, в частности, затем используются для нанесения ударов по мирному населению.

В сообщении отмечается, что существует довольно большой выбор альтернатив Viber, которые пока еще не задействованы вооруженными силами Украины.

Накануне стало известно, что в одной из квартир в городе Рубежное в ЛНР обнаружили книгу с описанием диверсионной деятельности Центра национального сопротивления Украины. Изучив ее, следователи Следственного комитета России выяснили, что проведенные в текущем году акции были направлены на мирное население. Обложка книги оформлена на украинском языке, при этом весь текст написан по-русски. Предполагается, что материалы были переведены с английского языка.

Ранее, 1 июня, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что диапазон преступлений украинских националистов против гражданского населения намного шире, чем у нацистов Нюрнбергского процесса. В их числе она назвала геноцид русскоязычного населения, захват заложников, хищения, мародерство и физическое насилие.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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