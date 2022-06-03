Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В ЛНР временно заблокировали доступ к Viber

В ЛНР временно ограничили доступ к Viber из-за использования мессенджера ВСУ в военных целях
0
Фото: Global Look press/Armin Durgut
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Луганской Народной Республики приняли решение временно ограничить доступ к сервису обмена сообщениями Viber из-за использования мессенджера украинскими боевиками в военных целях. Об этом сообщил в пятницу, 3 июня, министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Олег Фетисов.

Дали течь: как сделать переписку в мессенджерах защищенной
Эксперты назвали самые безопасные приложения

«Мессенджер Viber заблокирован как часть военной инфраструктуры врага. Постановлением правительства с 3 июня временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber», — цитирует Фетисова Telegram-канал правительства ЛНР.

Министр пояснил, что решение стало вынужденным ответом на участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры ВСУ. С его помощью украинские военные получают данные о геолокации и нахождении как военной, так и гражданской инфраструктуры. Эти данные, в частности, затем используются для нанесения ударов по мирному населению.

В сообщении отмечается, что существует довольно большой выбор альтернатив Viber, которые пока еще не задействованы вооруженными силами Украины.

Накануне стало известно, что в одной из квартир в городе Рубежное в ЛНР обнаружили книгу с описанием диверсионной деятельности Центра национального сопротивления Украины. Изучив ее, следователи Следственного комитета России выяснили, что проведенные в текущем году акции были направлены на мирное население. Обложка книги оформлена на украинском языке, при этом весь текст написан по-русски. Предполагается, что материалы были переведены с английского языка.

Ранее, 1 июня, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что диапазон преступлений украинских националистов против гражданского населения намного шире, чем у нацистов Нюрнбергского процесса. В их числе она назвала геноцид русскоязычного населения, захват заложников, хищения, мародерство и физическое насилие.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022