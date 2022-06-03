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Египет неофициально смягчил требования въезда для россиян с бустером «Спутник Лайт»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Египет не требует от российских туристов, сделавших ревакцинацию «Спутником Лайт», дополнительный ПЦР-тест или анализ на антиген. Хотя в официальном перечне прививок, с которыми можно въехать в страну без предъявления дополнительных документов, этой российской вакцины нет. Об этом «Известиям» сообщили источник в компании-туроператоре, продающей туры в Египет. На руках у туриста, ревакцинированного «Спутником Лайт», должен быть лишь не просроченный сертификат о вакцинации, отметил собеседник издания.

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«Большая практика по приему туристов показала, что въехать можно до официального истечения срока действия сертификата о вакцинации на «Госуслугах». Как мы знаем, бустер «Спутником Лайт» продлевает срок действия такого сертификата на год», — рассказал «Известиям» представитель одного из туроператоров.

По действующим правилам для въезда в Египет нужен сертификат о вакцинации одной из шести вакцин: AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinovac, Sinopharm и «Спутник V». Те, кто не привит этими вакцинами, формально должны предъявлять или ПЦР-тест, либо анализ на антиген. Таким образом, если жестко следовать этим правилам, вакцинированные «Спутником Лайт» россияне тоже должны иметь при себе еще и ПЦР-тест либо анализ на антиген.

Однако, как следует из разъяснений источника «Известий», на практике египетские власти трактуют правила мягко и разрешают въезд в страну тем, кто привит «Спутником Лайт», без дополнительных документов.

Корреспондент «Известий», который посетил Египет в последних числах мая, на своем примере убедился, что антиковидный контроль в аэропорту прилета достаточно условен. Сертификат о вакцинации у него спросили лишь в Москве при регистрации на рейс в Шарм-эш-Шейх. При этом QR-код с сертификата вакцинации не сканировали. По прилете в Египет выборочную проверку сертификатов проходили лишь единицы — те, чей вид показался представителям местных властей не совсем здоровым. У подавляющего же большинства пассажиров документы о прививках не проверялись.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

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