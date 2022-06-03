Рост инфляции в Турции составил 73,5% в мае

Институт статистики Турции (TUIK), предоставил данные об индексе потребительских цен, характеризующем уровень инфляции: так, согласно данным на 3 июня, в мае он вырос до 73,5%.

При этом апрельский показатель составил 69,97%. В мое прошлого года этот индекс находился на уровне 16,59%.

Уточняется, что больше всего подорожали цена на транспортные услуги, согласно опубликованным данным, увеличилась на 107,62%. Согласно предоставленным данным, заметно изменились также цены продовольственных продуктов (91,63%), товаров для дома (82,08%) и услуг кафе, ресторанов и отелей (76,83%).

Меньше всего последствия инфляции сказались на стоимости коммуникационных услуг (19,81%) и образования (27,48%).

В то же время независимая Группа анализа инфляции сообщает, что по итогам мая рост цен составил 160,76%, отмечает «Газета.Ru», а месяцем ранее в группе фиксировали инфляцию на уровне 156,86%.

В начале мая старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов пояснил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последние годы применяет тактику снижения процентных ставок, чтобы не допустить роста инфляции, — подход, противоположный тому, что обычно используют центробанки. И его денежно-кредитная политика не работает, в результате чего инфляция только растет.

Также в начале мая в Турецком статистическом институте сообщили, что годовая инфляция в стране в апреле достигла 69,97%. В январе рост цен в Турции был на уровне 48,69%, в марте инфляция поднялась до 61,14%.

С начала прошлого года курс лиры упал с 7,43 до 12,5 к доллару США, а инфляция за тот же период, по данным на 1 декабря, разогналась с 14,6 до почти 20%. В этих условиях Эрдоган сменил трех глав турецкого Центробанка, пока нынешний руководитель регулятора Сахап Кавчиоглу не согласился перейти к снижению ключевой ставки — до 15% в ноябре. 1 декабря турецкая нацвалюта обновила исторический минимум — 13,71 за $1.

Тогда доктор экономических наук, завкафедрой экономики и экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки (ИСАА МГУ) Наталья Ульченко заявляла «Известиям», что курс турецкой лиры будет зависеть от того, насколько рискованной и неожиданной будет оставаться внешняя политика этой страны.

Турецкая Республика переживает самое сильное за последние 20 лет повышение инфляции. На финансовую систему Турции негативно повлияло прошлогоднее решение властей о снижении учетной ставки. В ноябре 2021 года курс лиры обвалился на 18%, что стало рекордным падением за 19 лет.