Британцы освистали Джонсона на праздничной мессе

Люди, собравшиеся возле собора Святого Павла в Лондоне, свистом встретили прибывшего туда на праздничную мессу в честь 70-летнего юбилея правления Елизаветы II британского премьера Бориса Джонсона. Об этом сообщает газета Daily Mirror 3 июня.

На появившихся в британских СМИ видео слышно, как люди в толпе громкими возгласами и свистом встречают Джонсона и его жену Кэрри.

Торжества в честь королевы продлятся четыре дня. Столь долгое правление ранее не смог записать на свой счет ни один британский монарх.

25 мая были опубликованы результаты внутреннего расследования по факту проведения вечеринок с участием премьер-министра в разгар пандемии COVID-19. В тот же день Джонсон извинился за эти вечеринки. Он отметил, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

1 июня газета The Guardian сообщила, что Джонсон может покинуть кресло премьера, в случае если 54 депутата-тори сделают письменное заявление об утрате доверия главе кабмина, а 180 депутатов-консерваторов в палате общин проголосуют за его смещение тайным голосованием.