Воля народа: как Шанхай отметил конец локдауна

В Шанхае завершился жесткий локдаун, который должен был продлиться девять дней, а затянулся на два месяца. Как жители города отпраздновали это событие — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Aly Song
В жилых районах рабочие демонтируют барьеры, которые возводились для ограничения перемещений
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Фото: REUTERS/Aly Song
Ровно в полночь после отмены карантина люди высыпали на улицы, чтобы отпраздновать окончание домашнего заключения, — начались танцы и песни
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Фото: REUTERS/Aly Song
Не меньше радуются и животные — им теперь удастся чаще выходить на прогулку
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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Эта женщина решила порадовать горожан игрой на аккордеоне
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Фото: REUTERS/Aly Song
Несмотря на отмену локдауна, множество ограничений еще действует. Так, чтобы войти в торговый центр, горожане должны иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов. На входе тем не менее выстраиваются огромные очереди
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Фото: REUTERS/Aly Song
Чтобы покинуть свой жилой комплекс, горожанин должен предъявить сертификат о вакцинации
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Фото: REUTERS/cnsphoto
В некоторых школах готовятся к возобновлению занятий, но большинство учебных заведений продолжит работу в онлайн-режиме
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Фото: REUTERS/Aly Song
Пожарные, как и все горожане, должны проходить тестирование на коронавирус каждые 72 часа
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Рестораны пока продолжают работать только навынос
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Фото: REUTERS/Aly Song
Продолжают действовать ограничения на выезд из города — все, кто возвращается домой из соседних регионов, отправляются на двухнедельный карантин
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Фото: REUTERS/Aly Song
Чтобы попасть в общественный транспорт, также необходимо иметь свежий ПЦР-тест
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Фото: REUTERS/Aly Song
В метро сохраняется строгий масочный режим
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Фото: REUTERS/Aly Song
Полицейские проверяют у пассажиров наличие всех необходимых медицинских документов
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Фото: REUTERS/Aly Song
Общественные места продолжают регулярно мыть и обрабатывать антисептиками
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Отмена локдауна совпала с началом праздника лодок-драконов. В места торжеств тоже можно попасть только по QR-кодам
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Заведения общепита пока не пускают клиентов в помещения, поэтому закусывать праздничной едой приходится сидя на лестницах
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Фото: REUTERS/Aly Song
Дети теперь могут порезвиться на свежем воздухе, но только в масках
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Фото: REUTERS/Aly Song
В парке у моря в первые дни после снятия локдауна не протолкнуться
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Фото: REUTERS/Aly Song
Заросшие клиенты ринулись в парикмахерские
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Фото: REUTERS/Aly Song
В городе возобновились популярные у китайцев массовые занятия физкультурой и танцами
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