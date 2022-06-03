Аналитик рассказал о влиянии отмены НДФЛ на золото на его продажи

Отмена правительством России НДФЛ при реализации золота в слитках не отразится на продажах драгметаллов, потому что основным барьером был НДС в 20%, который включался в стоимость слитка, пока его не аннулировали. Об этом заявил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в пятницу, 3 июня.

Ранее в этот же день кабмин одобрил предложение Минфина освободить физлиц от НДФЛ в 2022 и 2023 годах при реализации золота в слитках. Мера направлена на улучшение делового климата и развитие отдельных отраслей промышленности. Также она призвана повысить привлекательность инвестиций в золото для сохранения сбережений граждан.

«Для того чтобы появился НДФЛ, нужно, чтобы золото при продаже принесло какой-то доход. Если гражданин купил граммовый слиток за 3,5 тыс. рублей, а продал за 3,2 тыс. рублей, то здесь не может быть речи о каком-то налоге — продажа была в убыток. Но золотые слитки, как правило, покупаются на долгосрочный период. То есть это не тот случай, когда ими можно, условно говоря, спекулировать — слишком большая разница между ценой покупки и продажи», — рассказал Коган.

После отмены НДС на золотые слитки для физлиц спрос на физическое золото, серебро и платину прилично вырос, но до того, чтобы в банках вдруг закончились запасы, не дойдет — в РФ слишком много производителей, отметил он. Для Центробанка, который выкупал почти весь объем добычи, сейчас двери на европейскую биржу закрыты, а с азиатскими пока что договоренности нет, добавил аналитик.

Специалист указал, что статистически какие-то выводы нужно будет делать в лучшем случае в июле, когда выйдет статистика по продажам банками физического золота в слитках. Тогда и станет ясно, насколько сильно в реальности выросли продажи, заключил он.

4 апреля первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что золотой стандарт открывает пути для быстрых девальваций и ревальваций валют. Увеличение популярности необеспеченных валют в мире еще несколько лет назад вдохновило финансистов и экономических экспертов начать рассматривать идею возвращения мира к золотому стандарту, говорил он.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на золотые слитки для физлиц. В «Сбере» заявили 17 марта о достаточном запасе золота в банке. Там добавили, что после отмены этого налоги спрос на покупку золотых слитков возрос в 30 раз.

Согласно январскому отчету Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), в 2021 году потребительский спрос на золото в России вырос на 34%, до 46,8 т, благодаря восстановлению рынка ювелирных изделий.