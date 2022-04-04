Эксперт Сигал дал прогноз по возвращению мира к золотому стандарту

Вопрос привязки денег к золоту имеет право на существование ввиду плюсов от данного процесса, это может стать возможным по ряду сделок. Об этом сообщил в понедельник, 4 апреля, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Он уточнил, что рост популярности необеспеченных валют в мире еще несколько лет назад вдохновил финансистов и экономических экспертов начать рассматривать идею возвращения мира к золотому стандарту, поскольку на практике это помогает в работе с инфляционными процессами.

«Помимо защиты от инфляции золотой стандарт открывает пути для быстрых девальваций и ревальваций валют», — приводит его слова агентство «Прайм».

По сравнению с мировыми валютами и большинством рыночных позиций, курс тройской унции золота за последние десять лет показывает привлекательную стабильность, добавил эксперт.

По мнению Сигала, существует вероятность, при которой ту или иную валюту для ряда сделок привяжут к сырьевым активам — разговоры об этом уже ведутся.

«Но при этом очень сложно представить себе ситуацию, при которой мировое сообщество согласится на полную перестройку всех своих финансовых систем», — заключил он.

1 апреля ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков рассказал, что доллар сохранял свою значимость как валюта резервов и торговли, когда валюта была привязана к золотому стандарту, а также после отвязки валютных систем от золота и принятия странами собственного обменного курса на доллары Соединенных Штатов.

При этом ранее, 31 марта, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат в интервью The Financial Times заявила, что антироссийские санкции грозят постепенно ослабить мировое господство доллара.

Как рассказала в тот же день «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова, существуют риски ослабления доллара. По ее словам, страны будут пересматривать структуру своих резервов в пользу других валют. Возможно, это будет китайский юань.