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Мадрид впервые станет пивной столицей мира

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Фото: Commons.wikimedia.org/Tomás Fano
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Мадрид, а не Брюссель станет впервые в истории пивной столицей мира. Там пройдут конгресс Европейской пивоваренной конвенции (ЕВС) и Форум пивоваров, сообщает испанская газета ABC.

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По словам генерального директора Ассоциации пивоваров Испании Хакобо Олалла Мараньона, проведение мероприятий в Мадриде будет способствовать укреплению престижа испанского пива, пишет REGNUM.

«Возможность проведения этих мероприятий для международного пивоваренного сектора является для нас не только предметом гордости, но и позволяет укреплять престиж нашей страны как одного из основных производителей в Европе», — заявил он.

XXXVIII Конгресс EBC — одно из самых важных событий в области пивоварения в Европе и мире. Он проводится раз в два года с 1947 года и привлекает исследователей, технологов, ученых и других специалистов, работающих в области пивоварения.

Форум пивоваров — ежегодное мероприятие, организованное The Brewers of Europe. Оно представляет ассоциации производителей пива из 29 стран, более 11 тыс. компаний и объединяет пивоваров, поставщиков ингредиентов и оборудования.

Решение впервые провести совместное мероприятие за пределами Бельгии было принято в честь 100-летия Ассоциации пивоваров Испании, передает НСН.

Ранее, 23 мая, профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, что «пивной живот» является особым типом ожирения, связанным с большими рисками для здоровья и жизни.

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