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Начальник главка столичного МЧС пострадал при тушении пожара в БЦ в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В ходе тушения пожара в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» пострадал начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов.

По данным «Известий», он лично принимал участие в работах по ликвидации возгорания. На данный момент Желтов доставлен в одну из московских больниц. По предварительным данным, он отравился продуктами горения.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 09:31 ранее в этот день. Позже стало известно, что в горящем здании могут быть заблокированы люди. По информации «Известий», посетители находились на пятом, шестом и седьмом этажах. Затем с верхних этажей спасли двух человек, один из них госпитализирован. Всего было эвакуировано более 120 человек.

На тушении было задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники. Также на место инцидента направили три вертолета Ка-32, два из них от МЧС РФ, один — медицинский.

Пожару был присвоен высший ранг сложности — № 5. По факту возгорания столичная прокуратура начала проверку. По информации СМИ, рассматриваются несколько причин произошедшего, в том числе короткое замыкание и умышленные действия.

Полная ликвидация пожара зафиксирована в 12:32.

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