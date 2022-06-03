Реклама
Прямой эфир
Мир
Боевики «Азова» предстанут перед трибуналом после получения медпомощи
Общество
Россияне выступили за ограничение скорости для электросамокатов
Общество
Эвакуированные из БЦ в Москве рассказали о заблокированных пожарных выходах
Мир
Российская авиация уничтожила 360 националистов за сутки в ходе спецоперации
Общество
В Москве попросили закрыть летние веранды из-за непогоды
Экономика
Инвестиции в логистику РФ переориентируют на Восток
Мир
ЕС окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций
Экономика
Ретейлеры заявили о сокращении заграничного ассортимента техники и электроники
Экономика
Россия обеспечивает себе производство более 90% социально значимых товаров
Общество
В подмосковном транспорте отменили оплату наличными
Общество
Ливень с грозой обрушился на Москву

Россияне выступили за ограничение скорости для электросамокатов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины россиян поддерживают инициативу об ограничении скорости езды на электросамокатах, пишет 3 июня газета «Деловой Петербург» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Уличное оснащение: в Москве хотят брать плату за парковку электросамокатов
Заинтересует ли сервис владельцев этих транспортных средств

В соответствии с его данными подавляющее большинство россиян (91%) не используют электросамокаты. Зато 57% высказались за ограничение скорости этих транспортных средств до 25 км/ч.

В рейтинге предлагаемых мер этот шаг также оказался самым популярным — этот вариант выбрали 48%. Также многие россияне поддержали ограничение возраста вождения (41%).

Треть опрошенных (33%) сочли нужным запретить ездить на электросамокатах по тротуарам и пешеходным зонам, каждый четвертый (24%) указал на необходимость обязать лихачей выплачивать компенсации в случае причинения ущерба. Кроме того, 21% респондентов предложили ввести отдельную категорию прав для электросамокатов (21%).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Россияне поддержали ограничение скорости для электросамокатов».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022