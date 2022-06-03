Россияне выступили за ограничение скорости для электросамокатов

Более половины россиян поддерживают инициативу об ограничении скорости езды на электросамокатах, пишет 3 июня газета «Деловой Петербург» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

В соответствии с его данными подавляющее большинство россиян (91%) не используют электросамокаты. Зато 57% высказались за ограничение скорости этих транспортных средств до 25 км/ч.

В рейтинге предлагаемых мер этот шаг также оказался самым популярным — этот вариант выбрали 48%. Также многие россияне поддержали ограничение возраста вождения (41%).

Треть опрошенных (33%) сочли нужным запретить ездить на электросамокатах по тротуарам и пешеходным зонам, каждый четвертый (24%) указал на необходимость обязать лихачей выплачивать компенсации в случае причинения ущерба. Кроме того, 21% респондентов предложили ввести отдельную категорию прав для электросамокатов (21%).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Россияне поддержали ограничение скорости для электросамокатов».