Врач-терапевт назвала полезные свойства черешни

Врач-терапевт Инна Михайлова рассказала, что черешня помогает нормализовать баланс витаминов в организме и пищеварение, обладает легким слабительным эффектом и даже предотвращает появление раковых клеток.

В беседе с «Вечерней Москвой» в четверг, 2 июня, специалист посоветовала в сутки употреблять не более 300 г этой ягоды. Она предупредила, что при диабете и при наличии заболеваний ЖКТ употреблять черешню нужно с большой осторожностью.

Если же нет противопоказаний, отметила Михайлова, то черешня — одна из самых вкусных и полезных ягод, которая помогает нормализовать баланс витаминов после зимы, отмечает RT.

«Черешня является источником калия, который поддерживает нормальное кровяное давление... играет важную роль в балансе жидкости в организме и улучшает обменные процессы. В ягоде также много железа, что позволяет быстрее справиться с анемией», — приводит ее слова НСН.

В июне прошлого года врач-терапевт Надежда Чернышова сравнила пользу популярных сезонных ягод — черешни и клубники — для здоровья. Она подчеркнула, что съесть килограмм ягод в один присест будет вредно для любого человека из-за калорийности, которая сопоставима с потреблением целой плитки шоколада.

Чернышова отметила пользу клубники для здоровья из-за наличия в ней антиоксидантов, укрепляющих органы зрения и нервную систему. Кроме того, в этой ягоде содержится эллаговая кислота, которая служит средством для профилактики рака. Черешня же, по словам врача, особенно полезна тем, кто хочет укрепить кровеносные сосуды