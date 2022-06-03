«Известия» помогли пенсионеру из ДНР воссоединиться с семьей

Благодаря репортажу телеканала «Известия» был найден житель Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Питов, с которым родственники потеряли связь почти месяц назад.

Александр не мог связаться с родными с 13 мая, но в репортаже «Известий» семья узнала его.

Журналисты помогли пенсионеру эвакуироваться из поселка Новоселовка-2 и встретиться с женой Антониной.

«Большое вам спасибо, что вывезли нашего дедушку. Мы тут изошлись все, связи никакой, не можем вообще ничего узнать о нем. Это уже чисто случайно увидели репортаж по телевидению, и как начали все знакомые звонить: «Ты видела мужа, ты видела мужа», — рассказала женщина.

В апреле корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин помог девушке Ольге, которая живет в Чехии, найти отца в Мариуполе.

Также с помощью корреспондентов «Известий» находящаяся в Воронеже жительница Луганской Народной Республики Александра Кузнецова нашла мать. Девушка увидела родственницу Людмилу Ежанько из Попасной среди других жителей республики на портале «Известий». После чего записала видеообращение, в котором сообщила, что потеряла связь с мамой и бабушкой 20 марта 2022 года.

А житель Мариуполя Александр Скорин благодаря проекту «Известий» нашел родственницу, с которой не было связи больше месяца.

«Известия» запустили спецпроект «Освобождение», который помогает жителям разрушенных националистами населенных пунктов найти близких. Работающие в зоне спецоперации журналисты записывают короткие сообщения тех, кто хочет связаться с родными. Ролики публикуются на сайте osv.iz.ru.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».