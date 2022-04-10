Житель Мариуполя нашел родственницу благодаря проекту «Известий»

Житель Мариуполя Александр Скорин благодаря проекту «Известий» нашел родственницу, с которой не было связи больше месяца.

Ранее «Известия» запустили спецпроект, который может помочь жителям разрушенных националистами населенных пунктов найти близких. Работающие в зоне спецоперации журналисты записывают короткие сообщения тех, кто хочет связаться с родными. Ролики публикуются на сайте osv.iz.ru.

Александр увидел видеообращение своей тети. В ролике Любовь Лубашова рассказывает, что жива и находится в убежище. Мужчина связался с работниками «Известий», объяснив, что знает героиню видео. Он сообщил, что последний раз тетя выходила на связь 3 марта. Затем ее местонахождение оставалось неизвестным.

«Последний раз она выходила на связь 3 марта. После 3 марта никакой связи, ничего не было», — сказал Александр.

Ранее в этот день сообщалось, что власти Донецкой Народной Республики помогли гражданке США, которая приехала в Мариуполь в гости и не смогла уехать из-за того, что город был заблокирован украинскими националистами, связаться с дочерью в Лос-Анджелесе.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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