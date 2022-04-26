Корреспондент «Известий» помог девушке отыскать отца в Мариуполе

Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин помог девушке Ольге, которая живет в Чехии, найти отца в Мариуполе.

«Дочка, жив, здоров. Созвониться не могу. Нет ни телефона, ничего. Я думаю, что скоро всё будет. Привет, целую», — обратился Николай Близнюк к дочери.

Мужчина также рассказал, что его дом цел. Денег у Николая нет, так как он не может воспользоваться банковской картой.

Дочь Ольга записала ответное видеообращение, в котором поблагодарила корреспондента за возможность получить информацию об отце.

«Папочка, здравствуй, мой родной. Извини, что со слезами на глазах, очень-очень рада тебя видеть. Рада, что всё хорошо, что жив, здоров. <…> Ребят, спасибо вам большое за папу, что нашли, потому что связи совершенно никакой. Ни с каким городом, ни с какой страной», — сказала девушка.

19 апреля стало известно, что с помощью корреспондентов «Известий» находящаяся сейчас в Воронеже жительница Луганской Народной Республики Александра Кузнецова нашла мать. Девушка увидела родственницу, Людмилу Ежанько из Попасной, среди других жителей республики на портале «Известий». После чего записала видеообращение, в котором сообщила, что потеряла связь с мамой и бабушкой 20 марта 2022 года.

10 апреля сообщалось, что житель Мариуполя Александр Скорин благодаря проекту «Известий» нашел родственницу, с которой не было связи больше месяца.

«Известия» запустили спецпроект, который помогает жителям разрушенных националистами населенных пунктов найти близких. Работающие в зоне спецоперации журналисты записывают короткие сообщения тех, кто хочет связаться с родными. Ролики публикуются на сайте osv.iz.ru.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».