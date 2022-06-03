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В Роспотребнадзоре оценили связь между ветрянкой и оспой обезьян

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии иммунитета от оспы обезьян у переболевших ветрянкой
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Фото: TASS/Zuma
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У переболевших ветрянкой нет иммунитета к оспе обезьян. Об этом заявили в Роспотребнадзоре в пятницу, 3 июня.

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«У переболевших ветрянкой не формируется иммунная защита от оспы обезьян. Тот факт, что человек в прошлом перенес ветряную оспу, не оказывает значимого влияния на тяжесть течения оспы обезьян», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

По словам специалистов, оспа обезьян относится к роду ортопоксвирусов, а ветрянка — к герпесвирусам, эти заболевания принципиально различны и не формируют перекрестного иммунитета. Большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения, уточняет «Москва 24».

В ведомстве принимают все необходимые меры, чтобы не допустить возможности завоза и распространения оспы обезьян на территории России, пишет RT.

2 июня вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что появление оспы обезьян в разных точках мира на фоне информации о деятельности биолабораторий США вызывает вопросы. По ее словам, необходимо провести анализ ситуации. Яровая напомнила, что РФ неоднократно предлагала отказаться от музейных штаммов оспы, которые хранятся в США и в России. Она отметила, что победа над оспой ранее потребовала немало усилий, сообщает телеканал «Звезда».

1 июня в ВОЗ сообщили, что с начала года в организации зарегистрировали порядка 70 случаев смерти от оспы обезьян в Африке, пишет НСН.

В тот же день профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил осложнениями летальные исходы из-за оспы обезьян.

Как уточнил Альтштейн, вирус передается воздушно-капельными путем, однако он мало заразный: для передачи необходим длительный контакт лицом к лицу. Также он указал на отсутствие данных о том, что люди нетрадиционной ориентации более подвержены риску получить инфекцию.

В конце мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риск завоза вируса на территорию РФ есть, но он небольшой. Она отметила, что текущая ситуация с распространением оспы обезьян не требует проведения вакцинации в России.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии. В России случаев заболевания оспой обезьян не выявлено. К началу июня в 26 странах мира зарегистрировано свыше 640 случаев заражения оспой обезьян, сообщает сайт aif.ru.

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