Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Генсек НАТО назвал ситуацию вокруг Украины «борьбой на истощение»

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конфликт вокруг Украины «закончится за столом переговоров», заявил в четверг, 2 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Один шаг до вражды: что изменится для России с новой концепцией НАТО
На очередном саммите альянса планируется утвердить документ, в котором РФ обозначат как «непосредственную угрозу»

Столтенберг поблагодарил США участие в поддержке Украины и Трансатлантического альянса. По его словам, американская поддержка ежедневно оказывает влияние на геополитическую ситуацию, сообщает CNN.

«Военные конфликты по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к длительному процессу», — ответил генсек НАТО на вопрос о том, как долго может длиться ситуация вокруг Украины.

По его мнению, всё «закончится за столом переговоров», но Украина по-прежнему нуждается в поддержке НАТО. Потому что нынешняя ситуация — «борьба на истощение», в которой обе стороны несут потери.

Столтенберг также обсудил с американской стороной подготовку к июньскому саммиту НАТО в Мадриде, который, по его словам, «пройдет в ключевой момент для безопасности».

В этот же день генсек НАТО встретился с главой Белого дома. Байден выразил поддержку нынешней политике блока по расширению на восток. Он также поприветствовал намерение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу. Идею о расширение НАТО западные страны стали активно продвигать на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса якобы из опасения «российской агрессии».

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, преследует две ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022