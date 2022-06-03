Генсек НАТО назвал ситуацию вокруг Украины «борьбой на истощение»

Конфликт вокруг Украины «закончится за столом переговоров», заявил в четверг, 2 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Столтенберг поблагодарил США участие в поддержке Украины и Трансатлантического альянса. По его словам, американская поддержка ежедневно оказывает влияние на геополитическую ситуацию, сообщает CNN.

«Военные конфликты по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к длительному процессу», — ответил генсек НАТО на вопрос о том, как долго может длиться ситуация вокруг Украины.

По его мнению, всё «закончится за столом переговоров», но Украина по-прежнему нуждается в поддержке НАТО. Потому что нынешняя ситуация — «борьба на истощение», в которой обе стороны несут потери.

Столтенберг также обсудил с американской стороной подготовку к июньскому саммиту НАТО в Мадриде, который, по его словам, «пройдет в ключевой момент для безопасности».

В этот же день генсек НАТО встретился с главой Белого дома. Байден выразил поддержку нынешней политике блока по расширению на восток. Он также поприветствовал намерение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу. Идею о расширение НАТО западные страны стали активно продвигать на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса якобы из опасения «российской агрессии».

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, преследует две ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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