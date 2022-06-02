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Президент Байден поддержал расширение НАТО с учетом интересов всех союзников блока

Байден заявил, что поддержит быстрое расширение НАТО при учете интересов всех союзников
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден поддержит политику быстрого расширения НАТО и вступление в блок Финляндии и Швеции при учете интересов всех союзников альянса. Такое заявление 2 июня опубликовал на своем официальном сайте Белый дом.

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В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне Байден выразил свою поддержку нынешней политике блока НАТО по расширению на восток.

«Стороны поприветствовали заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления [в альянс], который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

Байден и Столтенберг также обсудили вопросы безопасности и укрепления НАТО в контексте проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, а также подготовку к запланированному на 29–30 июня саммиту блока.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

23 мая президент Турции заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

1 июня Эрдоган заявил о том, что Финляндия и Швеция не представили никаких документов по вопросу урегулирования разногласий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

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