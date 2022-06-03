Бизнес предложил поменять налоговую систему для торговых центров

Бизнес попросил поменять налоговую систему для моллов, чтобы поддержать отрасль. Такое обращение Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил президенту России Владимиру Путину. «Известия» ознакомились с документом.

В последнее время даже самые успешные моллы сталкиваются с системными экономическими проблемами, следует из письма. Огромное значение играет налоговая система: выручка и прибыльность индустрии уменьшаются, но сборы не снижаются, подчеркнул бизнес. Наиболее существенны для отрасли налоги на имущество и земельный, они могут достигать до 20% в обороте компании, указано в документе.

Чтобы избежать банкротства и закрытия торговых центров (ТЦ), бизнес предложил рассчитывать эти сборы как процент от оборота предприятий, а также установить верхний предел для налога на имущество до 4% и 1% от оборота — для земельного.

Также союз призвал ввести мораторий на взимание этих сборов до 31 декабря 2022 года, оставив возможность его продления на следующие годы в зависимости от ситуации в конце 2022-го, следует из письма РСТЦ.

В Минфине сказали «Известиям», что рассмотрят предложение, когда оно поступит.

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«Торговля в оборот: бизнес предложил поменять налоговую систему для ТЦ»