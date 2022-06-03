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Бизнес предложил поменять налоговую систему для торговых центров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Бизнес попросил поменять налоговую систему для моллов, чтобы поддержать отрасль. Такое обращение Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил президенту России Владимиру Путину. «Известия» ознакомились с документом.

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В последнее время даже самые успешные моллы сталкиваются с системными экономическими проблемами, следует из письма. Огромное значение играет налоговая система: выручка и прибыльность индустрии уменьшаются, но сборы не снижаются, подчеркнул бизнес. Наиболее существенны для отрасли налоги на имущество и земельный, они могут достигать до 20% в обороте компании, указано в документе.

Чтобы избежать банкротства и закрытия торговых центров (ТЦ), бизнес предложил рассчитывать эти сборы как процент от оборота предприятий, а также установить верхний предел для налога на имущество до 4% и 1% от оборота — для земельного.

Также союз призвал ввести мораторий на взимание этих сборов до 31 декабря 2022 года, оставив возможность его продления на следующие годы в зависимости от ситуации в конце 2022-го, следует из письма РСТЦ.

В Минфине сказали «Известиям», что рассмотрят предложение, когда оно поступит.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Торговля в оборот: бизнес предложил поменять налоговую систему для ТЦ»

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