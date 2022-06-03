Мошенники начали взламывать личные кабинеты сотовых абонентов

В России активизировались мошенники, вскрывающие личные кабинеты сотовых абонентов, рассказали «Известиям» источники, близкие к двум операторам. По словам одного из них, до конца апреля такие инциденты были единичными, а теперь еженедельно счет им идет на сотни.

«Злоумышленники обзванивают абонентов под видом службы клиентской поддержки оператора. Они указывают различные причины звонка: предложение по смене тарифного плана, временная блокировка карты, подключение опций, скидок, необходимость замены карты. Цель этих действий — войти в мобильный личный кабинет абонента. Для этого у жертвы запрашивают необходимое для входа SMS-подтверждение, которое приходит на номер абонента», — рассказал один из собеседников «Известий».

В личном кабинете злоумышленники настраивают переадресацию SMS либо звонков с номера жертвы на свой — это позволяет им получать аутентификационные сообщения для подтверждения разного рода операций, пояснил собеседник. Например, мошенники могут вывести средства с банковских карт абонента или оформить на него кредит, предупредил он.

Более того, зачастую аферисты вынуждают жертву самостоятельно подключать услугу переадресации вызовов или SMS со своих мобильных устройств, добавил источник. Для этого в ходе разговора злоумышленники просят набрать USSD-команду и номер, на который будут перенаправлены звонки и сообщения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Учетная степень: мошенники стали взламывать личные кабинеты сотовых абонентов»