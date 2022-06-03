Сбор дикоросов в российских лесах увеличился на 48%

Объем заготовки в лесах ягод, грибов, орехов и лекарственных трав для промышленных целей за 2021 год вырос на 48% и составил 18,9 тыс. т, сообщили «Известиям» в Рослесинфорге. Это рекордные цифры за последние 10 лет.

Основной прирост произошел за счет лесных орехов (+60%, собрано 17 тыс. т) и лекарственных трав (+33%, собрано 888 т).

В этом году сбор и заготовка ягод, грибов, орехов и лекарственных трав в целом снова увеличится, прогнозируют эксперты. Этому будет способствовать сибирское лето, которое обещает быть жарким. На Северо-Западе лето ожидается более прохладное, что хорошо отразится на сборе грибов.

Объемы заготовок дикоросов на землях лесного фонда растут в том числе благодаря увеличению числа предпринимателей, которые этим занимаются, отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

«В 2021 году по сравнению с 2020-м заготовителей стало больше на 11%. В 2020 году в сравнении с 2019-м — в пределах 5%. При этом больше половины из них — индивидуальные предприниматели и физические лица. К примеру, в 2020 году их доля составляла только четверть от общего числа заготовителей», — отметил Чащин.



Чтобы еще больше стимулировать людей на занятие этой деятельностью, в Госдуме России уже готовится ко второму чтению проект закона, который усовершенствует правовые основы для заготовки дикоросов, сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

«Гражданам и юридическим лицам планируется разрешить коммерческую заготовку пищевых лесных ресурсов на основании возмездных договоров купли-продажи без предоставления лесных участков. Кроме того, если проект будет принят, люди и компании, которые занимаются сбором и переработкой дикоросов, получат право претендовать на государственную поддержку. А снятие ограничений на закупку сырья у тех, кто собирает дары леса, простимулирует развитие пищевой и смежных с ней областей, даст людям возможность легального дополнительного заработка», — заявил депутат.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 3 июня:

«Дико растущие: сбор грибов, ягод и орехов в лесах увеличился на 48%»