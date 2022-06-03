Группировка сил ТОФ приступила к плановым учениям в дальней морской зоне

Группировка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в пятницу, 3 июня, приступила к плановым учениям в дальней морской зоне.

В них задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также до 20 летательных аппаратов. Руководить учениями, которые пройдут с 3 по 10 июня, будет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Корабельные группы совместно с морской авиацией осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.

В назначенных районах будут действовать корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.

На выходе из районов сосредоточения уже отработан ряд задач, в том числе практические действия по преодолению участков моря с минной опасностью, и выполнены учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

Ранее, 23 апреля, сторожевой корабль «Неустрашимый» в ходе испытаний провел ракетную стрельбу по имитированным воздушным и морским целям в Балтийском море после ремонта. Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Кинжал» и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик».