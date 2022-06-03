Реклама
Прямой эфир

Группировка сил ТОФ приступила к плановым учениям в дальней морской зоне

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группировка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в пятницу, 3 июня, приступила к плановым учениям в дальней морской зоне.

В них задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также до 20 летательных аппаратов. Руководить учениями, которые пройдут с 3 по 10 июня, будет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

«Акуле» пора: подлодка «Самара» вернется в Тихий океан после ремонта
Почему многоцелевые атомные субмарины проекта 971 считаются одними из самых опасных в мире

Корабельные группы совместно с морской авиацией осуществят поиск подводных лодок условного противника, отработают организацию противовоздушной обороны, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море.

В назначенных районах будут действовать корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большие противолодочные корабли и корветы, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обеспечения.

На выходе из районов сосредоточения уже отработан ряд задач, в том числе практические действия по преодолению участков моря с минной опасностью, и выполнены учебные артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

Ранее, 23 апреля, сторожевой корабль «Неустрашимый» в ходе испытаний провел ракетную стрельбу по имитированным воздушным и морским целям в Балтийском море после ремонта. Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Кинжал» и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022