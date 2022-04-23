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Экипаж СКР «Неустрашимый» провел ракетные стрельбы на испытаниях в Балтийском море

Экипаж сторожевого корабля «Неустрашимый» провел ракетные стрельбы на испытаниях в Балтийском море
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Сторожевой корабль «Неустрашимый» в ходе испытаний провел ракетную стрельбу по имитированным воздушным и морским целям в Балтийском море после ремонта. Об этом в субботу, 23 апреля сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

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«Экипажем СКР были выполнены практические ракетно-артиллерийские стрельбы из зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Кинжал» и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях безопасности в районе выполнения боевых упражнений были объявлены временно опасными пребывание для судоходства и полеты над этим участком моря для всех видов авиации. После завершения испытаний «Неустрашимый» вернется в боевой состав Балтийского флота.

«Неустрашимый» является первым построенным кораблем проекта 11540. Он был сдан ВМФ России в 1993 году.

8 апреля на полигоне Аданак подразделения берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии провели учения. Военнослужащие тренировались водить транспортно-перегрузочные машины и грузовые автомобили повышенной проходимости «Урал».

20 февраля в Минобороны РФ рассказали, что отряды боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов России, совместно с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38, провели учение в акватории Средиземного моря. По информации ведомства, основными задачами в ходе учения стали «поиск и непрерывное слежение за подводной лодкой условного противника, обмен данными о маневрировании цели, а также отработка применения авиационных средств поражения».

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